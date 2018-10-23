Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş İlçesinde 2011 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Van\'da 23 Ekim 2011\'de Merkez üssü Tabanlı Mahallesi olan 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem özellikle Erciş ilçesinde büyük yıkıma neden olurken 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 kişi yaşamını yitirdi. Bugün Erciş\'te hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreni etkinlikleri, Van Yolu Camisi\'nde okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından da mevlit okundu.

Yapılan duaların ardından Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kamu kurum amirleri ve vatandaşlarla birlikte depremde hayatını kaybedenlerin olduğu Beyazıt Mahallesi\'ndeki Seyit Muhammed mezarlığı ziyaret edildi. Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve beraberindekiler burada depremde yaşamını yitirenler için dua edip, mezarlarına tek tek karanfil bıraktı. Mehmetbeyoğlu, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Binlerce vatandaşımızın da enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı 23 Ekim depreminin 7\'nci yılını geride bırakmış bulunmaktayız. Bu vesileyle Ercişli hemşerilerimin yaşadığı o acı olayı bir kez daha hatırlamış bulunmaktayız. İlçe halkımızın binbir sıkıntılarla enkaz başında geçirdikleri o günlerde tüm Türkiye bir dayanışma örneği göstermiş, gerek devletimiz gerekse milletimiz bu zorlu süreçte ilçe halkımızı yalnız bırakmamış, her türlü yardımına koşmuştur. Bu süreçte ilçe halkımızı bir an bile olsun yalnız bırakmayan dönemin Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere geçen süreçteki hükümetlerimize, ülkemizin duyarlı vatandaşlarına ilçe halkım adına şükranlarımı sunarım. Yüce Rabbimden, benzer olay ve hadiselerden tüm insanlığı muhafaza etmesini niyaz ederim.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerken, enkazdan yaralı olarak çıkarılıp o süreçten sonra sağlığına kavuşamayan hemşehrilerime de Yüce Allah’tan sağlık, sıhhat vermesini dilerim.\"

Depremde hayatını kaybeden 76 öğretmen için de Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ve beraberindeki öğretmenler hayatını kaybeden öğretmenleri kabirleri başında ziyaret edip dualar okuyup karanfil bıraktılar. Şimşek, \"Depremde hayatlarını kaybeden 76 deprem şehidimizi rahmetle anıyoruz, acıları ilk gün gibi tazeliğini koruyor. 23 Ekim depreminin izlerini devletimizin destekleri ile ortadan kaldırdık. Allah bir daha böylesi felaketler hiçbir insanımıza göstermesin\" dedi.

FOTOĞRAFLI

