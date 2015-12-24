Van depreminde 45 kişiye mezar olan Dağ Apartmanı'nın müteahhitleri para cezasıyla kurtuldu!

2011 yılındaki Van depremi sırasında Erciş’te yıkılan ve 45 kişiye mezar olan Dağ Apartmanı davasında müteahhitleri ve inşaat mühendisine verilen 10’ar yıl hapis cezası 8 yıla indirilerek, günlüğü 20 lira para cezasına çevrildi.

Yeni Yüzyıl'dan Kenan Butakın'ın haberine göre Van’da, 23 Ekim 2011’de 604 kişinin hayatını kaybettiği 7,2 şiddetindeki depremde yıkılan binaların sorumluları hakkında teker teker davalar açılmaya başladı. Bu davalardan biri de Erciş’te 45 kişiye mezar olan 7 katlı Dağ Apartmanı’nda yakınları bulunanların açtığı dava. Büyük çoğunluğu asker, polis ve öğretmen ailelerinin oturduğu Dağ Apartmanı’nda, binanın müteahhidi İrfan Dağ’ın eşi ve iki kızı da hayatını kaybetti.

Önce indirim geldi

Geçen hafta Erciş Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, yıkılan Dağ Apartmanı’nın müteahhitlerinden İrfan Dağ ve Celal Yıldız ile İnşaat Mühendisi Murat Kazancı, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan 10’ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, kararda ilk olarak tutuksuz sanıkların tutum ve davranışları, gelecekleri üzerindeki olası etkileri ve geçmişleri gibi hafifletici nedenlerden dolayı sanıkların cezalarını, 8 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi. Mahkeme, hemen ardından da Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 50’inci maddesine göre, cezaları para cezalarına çevirdi. Buna göre mahkeme heyeti, sanıkların ekonomik ve diğer şahsi hallerini de göz önüne alarak 3 bin 40 günü, günlüğü 20 TL’den para cezasına çevirdi. Böylece sanıklar, toplamda 60 bin 800 TL adli para cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme heyeti 24 taksit ile ödenecek para cezasından birinin dahi süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edilmesine ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine de hükmetti.

“Temyiz edeceğiz”

Mağdur ailelerinin avukatlarından Suat Çakan, bir ihmal sonucu 45 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı verilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesini, “Hukuka aykırı” diye değerlendirdi. Çakan, “Bu nedenle kararı Yargıtay’a taşıyacağız” diye konuştu.