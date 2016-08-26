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Van depreminde 24 kişinin hayatını kaybettiği Bayram Oteli'nin sahibi tahliye edildi

Bayram Otel'de DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir de hayatını kaybetmişti

26 Ağustos 2016 16:04

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremde yıkılan ve 24 öldüğü Bayram Oteli'nin tutuklu sahibi Tevfik Bayram, şartlı olarak tahliye edildi.

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nde aralarında DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir'in de bulunduğu 24 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili açılan davada otel sahibi Tevfik Bayram'a 7 Ekim 2013'teki karar duruşmasında 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verilirken, şikâyetçi avukatların cezanın az olduğu yönündeki itirazı üzerine Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi kararı bozarak davanın yeniden görülmesine hükmetti.

DHA'nın haberine göre, Yargıtay'ın, eylemin ağırlığı ve ölen kişi sayısının fazlalığı nedeniyle 'eksik ceza tayin edildiği' gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmasının ardından Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ekim 2015'te yapılan duruşmada Tevfik Bayram'a 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.

 

Tahliye edildi

 

Bu kez sanık avukatlarının Tevfik Bayram'a verilen cezaya itiraz etmesi üzerine yerel mahkemenin kararı 2'nci kez Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi tarafından 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' koşullarının oluşmadığı ve cezanın arttırılmasının kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle 3 Ağustos 2016'da yeniden bozuldu.

Avukatlarının kararın bozulmasının ve son çıkan Kanun Hükmündeki Kararname kapsamında yaptığı tahliye talebini değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı koyarak Tevfik Bayram'ın tahliyesine karar verdi.

Bayram'ın avukatı Tahsin Saydan, Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından tahliye için dilekçe verdiklerini belirterek, "Dilekçemizde ayrıca süreli hapis cezalarına mahkum edilmişlerin koşullu salıverilmeleri ile ilgili kanun hükmündeki kararnamedeki değişikliklerinde göz önünde bulundurulmasını istedik. Zaten müvekkilimiz 4 yılı aşkın süre cezaevindeydi. Bu da göz önüne alınarak yurt dışına çıkma yasağı getirilerek şartlı olarak tahliye edildi" dedi.

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