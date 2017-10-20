Van depremi zirvede anılacak

ANKARA, (DHA) - Van depreminin yıl dönümü olan 23 Ekim tarihinde ulusal basının önemli köşe yazarları Van’da ekonomi zirvesinde buluşuyor.

Uluslararası Altın Kentler Derneğinin Van’da düzenlediği, Van Valiliği himayesiyle gerçekleştirilecek olan \'1.Van Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma Zirvesi\'ne iş dünyası ve ulusal basının saygın isimleri katılıyor.

Van depreminin yıl dönümü olması sebebiyle Van’a deprem sonrası yapılan yatırımların da konuşulacağı zirve de başta Van ekonomisi, gelişimi, Türk - İran ilişkileri, turizm, devlet destekleri ve teşvik, İş dünyası ve yatırım fırsatları konu başlıkları olarak ağırlıklı olarak konuşmacılar tarafından ele alınacak.

Zirve’de \'Van ekonomisi ve yerel kalkınmasına yerel medyanın katkısı\' konulu panel de Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne kadar aralıksız yayın yapan Van’ın yerel medyası Vansesi Gazetesi’nin 80 yılını kutlanacak.

Şehircilik alanında 81 ilde farkındalık sağlayan faaliyetlerle ön plana çıkan Uluslararası Altın Kentler Derneği, doğu Anadolu’nun tarihi kadim şehri Van’da düzenleyeceği etkinlikte Van\'ın önemli aktörlerini bir araya getirerek Van’ın dünü ve bu günü ve yarınını zirvede konuşmacılar tarafından ağırlıklı olarak ele alarak zirvede tartışılacak. 2 gün sürecek olan zirvenin ikinci gününde Doç Dr. Menaf Turan’ın bilim kurulu başkanlığında zirvenin sonuç raporu okunarak zirve sona erecek.

Ulusal basın’dan Yavuz Donat, Prof. Dr. Kerem Alkin,Mahmut Övür, Sevilay Yılmaz, Seval Çöpür, Çetiner Çetin, Sami Altınkaya, Metin Işık, Aslışah Sarıtaş, Leyla Ünal, Lokman Dağ, Neşe Berber, Ayhan Yağızer, Ali Yiğit ve daha pek çok ismin katılacağı zirvenin son günü Van gezisi ile sona erecek.