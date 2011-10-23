Van depremi dünya basınında!

T24

Çin basını



Obama taziye mesajı yayımladı



Deprem, CNN televizyonunda ve CNN ile Washington Post'un internet sitelerinde 'son dakika' olarak duyuruldu ve bu internet sitelerinin ilk haberi haline geldi.Haberlerde, depremin şiddeti ve Başbakan Erdoğan'ın Van'a gittiği bilgisi yer verildi.Türk yetkililerin açıklamaları ve acil müdahalelere değinilen haberlerde, Türkiye'nin, depremlere yabancı olmadığı ve 1999 yılında yaklaşık 19 bin insanın ölümüne yol açan iki acı deprem yaşadığı hatırlatıldı.CNN televizyonunda da Van'dan deprem sırasındaki görüntülere yer verilerek, İstanbul'daki CNN muhabirine bağlanıldı.AA'nın bölgeye ilişkin son dakika haberlerinin aktarıldığı CNN'de, depremin hasarının büyük olmasının beklendiği ifade edildi.Deprem Çin basınında son dakika olarak geniş yer aldı.Depremi ilk olarak Çin'in resmi ajansı Şinhua flaş haberle duyururken, Çin'in büyük gazeteleri Halkın Günlüğü ve China Daily gazeteleri başta olmak üzere birçok basın kuruluşu habere manşetten yer verdi.Haberlerde, depremin şiddeti başta olmak üzere bilgiler alırken, tahmin edilen ölü sayıları ve Türkiye'de önceden yaşanmış büyük depremler hakkında tafsilatlı bilgiler yer aldı.Şinhua ajansı başta olmak üzere birçok basın kuruluşu AA'nın servis ettiği fotoğraflardan oluşturduğu galerilerle manşet ve sürmanşetlerinde depremin boyutlarını yansıtmaya çalıştı.Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Obama, ''Van'daki depremle ilgili haberleri büyük bir endişeyle takip ettiklerini'' bildirdi.Amerikan halkı adına hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerini ilettiğini belirten Obama, "Düşünce ve dualarımız depremden etkilenen bölgeye yardım götürmeye çalışan cesur erkek ve kadınlarla birlikte. Bu zorlu zamanda müttefikimiz Türkiye ile omuz omuza duruyoruz ve Türk yetkililere yardıma hazırız" ifadelerini kullandı.