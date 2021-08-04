Van’dan çağrı: Sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilsin

Van’da etkisini artıran yağışlar, kentin birçok noktasında sele neden oldu.Dört gün içinde iki kez sel felaketi yaşanan ilde, birçok ev ve işyeri sular altında kaldı. Vatandaşlar, “Burası afet bölgesi ilan edilsin. Selden etkilenen bölgelerde acil eylem planı oluşturulması şart” diyerek yardım çağrısı yaptı.

Cumhuriyet’ten İlayda Kaya'nın haberine göre, CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, “Van’ın Başkale, Muradiye, Çaldıran, Özalp, İpekyolu, Gürpınar ve merkez ilçeleri ciddi olarak zarar gördü. Çok sayıda ev, işyeri yıkıldı. Ayakta kalan evler kullanılmaz hale geldi. Hayvanlar telef oldu, tarım alanları kullanılmaz halde. Vanlılar devletten yardım eli bekliyor. Burası afet bölgesi ilan edilsin. Köylülerin bankalara olan borçları ertelensin. Evleri yıkılanlara ev yapılsın ve hayvan zararları giderilsin. Somut bir çalışma bekliyoruz. Köylüler kışın ne yiyecek? Destek şart. Burada yerinde çalışmalar yapılmalı ve insanlara hayatları teslim edilmeli. Ciddi bir mağduriyet var” dedi.