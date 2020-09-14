Van’daki çatışmada yaralanan yarbay, "Mor Beyin" mağduruymuş

Van'ın Çatak ilçesinde 10 Eylül'de yaşanan çatışmada ağır yaralanan Yarbay Muammer Özdil'in Mor Beyin kumpası mağduru olduğu ve kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilerek 4 ay tutuklu kaldığı ortaya çıktı.

Yarbay Özdil, 686 sayılı KHK ile ihraç edildi ve 4 ay tutuklu kaldı. 11 bin kişinin ByLock listelerine alındığı Mor Beyin kumpasının mağdurlarından olan Özdil, kumpas ortaya çıkarılınca görevine iade edildi.

Halk TV’den Can Bursalı’nın aktardığına göre Yarbay Özdil, çıktığı operasyonda PKK ile yaşanan yaşanan çatışmada ağır yaralandı. Aynı çatışmada Yüzbaşı Mahmut Top, Uzman Çavuş Yusuf Uyar ve Sezer Uçar şehit oldu.

Çatışmada şehit olan Yüzbaşı Mahmut Top'un da 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra bir süre açığa alındığı ve görevine iade edildiği öğrenildi.

Namaz Vakti, Pusula gibi uygulamaları indirenler "Mor Beyin" kumpasıyla ByLock kullanıcısı sanılmış ve hakkında işlem yapılmıştı. Kumpas deşifre olunca ihraç edilen kamu görevlileri görevine iade edilmişti.