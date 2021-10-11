Van'da uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltında

Van'da, polisin 4 ve10 Ekim tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda 383 kilo 211 gram eroin, 4 kilo 164 gram sentetik uyuşturucu, 7,93 gram esrar ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Ekim'de peş peşe operasyon düzenledi. Operasyonlarda 383 kilo 211 gram eroin, 4 kilo 164 gram sentetik uyuşturucu, 7,93 gram esrar, 11,26 gram bonzai ve 32 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 25 şüpheli de gözaltına alındı. (DHA)