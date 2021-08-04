Van'da TIR'ın dorsesinde 300 göçmen yakalandı; şoför gözaltında

Van'ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde 300 göçmen yakalandı. Havasızlık ve açlıktan halsiz olan göçmenlere su ile yemek verilirken, TIR şoförü de gözaltına alındı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 264 Afganistanlı, 30 Pakistanlı ve 6 İranlı göçmen havasızlık ve açlıktan halsiz halde bulundu. Su ve yemek verilen göçmenler bölgeye çağrılan sağlık ekibince ambulans içinde sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, TIR şoförü ise gözaltına alındı. (DHA)