Van'da "Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettin, bana etmedin" iddiası: AKP ilçe başkanı görevden alındı, istifa etti

Van'ın Erciş ilçesinde AKP Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, geçen hafta görevden alınması üzerine partiden istifa etti. Sağlam, AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas'a teşekkür etmediği için görevden alındığını iddia etti.

Sağlam, görevden alınma gerekçesine ilişkin yaptığı açıklamada milletvekili Arvas tarafından il başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin önünde "Nasıl bana teşekkür etmezsin, sen Cumhurbaşkanı ile birlikte Erciş balık bendinde balık mı tuttun? Cumhurbaşkanının arkadaşı mısın ki, cumhurbaşkanına teşekkür ediyorsun. Bu yatırımı ben getirdim, benim adımı nasıl anmazsın?" şeklindeki ifadelerle azarlandığını öne sürdü.

"'AK Parti'yi ben sırtımda taşıyorum, AK Parti beni değil' dedi"

Sağlam olayın gelişimine ilişkin de şunları söyledi:

"20 Mayıs 2020 tarihinde Erciş Organize Sanayi Bölgesi'ne ilçe teşkilatımız olarak bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaret esnasında yapmış olduğum konuşmamda cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğimi belirttim. Ziyaretten sonra Van Milletvekili Abdulahat Arvas, il başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin önünde 'Nasıl bana teşekkür etmezsin, sen cumhurbaşkanıyla birlikte Erciş balık bendinde balık mı tutun? Cumhurbaşkanının arkadaşı mısın ki, cumhurbaşkanına teşekkür ediyorsun? Bu yatırımı ben getirdim, benim adımı nasıl anmazsın? Ben AKP'yi sırtımda taşıyorum, AKP beni sırtında taşımıyor, benim AKP'ye ihtiyacım yok' gibi söylemlerde bulundu. Sonrasında da bana karşı bu tutumunu devam ettirdi."

Bu süreçte baskıya maruz kaldığını söyleyen Sağlam, geçen hafta görevden alınmasına da bu olayın neden olduğunu öne sürdü. Sağlam ayrıca görevden alınmasının ardından partiden istifa ettiğini duyurdu.