Van'da, bir haftada 299 düzensiz göçmen yakaladı

Van'da son bir haftada 299 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları gerekçesiyle 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda 06-12 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; otel, araç ve metruk binalarda 299 düzensiz göçmen yakalanırken, 15 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 135 bin 325 TL idari para cezası uygulanırken, 9 araca da el konuldu. (İHA)