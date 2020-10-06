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Van’da Mezopotamya Ajansı bürosuna polis baskını: 4 gazeteci gözaltında

06 Ekim 2020 08:47

Mezopotamya Ajansı'nın Van'daki bürosuna polis baskın düzenledi. Baskında 4 gazeteci gözaltına alınırken, gazetecilerin fotoğraf makineleri, kamera ve teknik malzemelerine el koyuldu.

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) Van Bürosu ile aralarında ajansın muhabirlerinin de bulunduğu çok sayıda gazetecinin evine sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Baskınlarda, MA muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur ile Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve Nazan Sala gözaltına alındı.

Polisler, gazetecilerin fotoğraf makineleri, kamera ve teknik malzemelerine el koydu. Polislerin bürodaki araması sürüyor.

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