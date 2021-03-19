Van'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp kaçan zanlı tutuklandı

Van’ın Erciş ilçesinde Aysel Yok'u (28), av tüfeği ile öldüren Remzi Yok (31) Çınarlı Mahallesi'nde yakalandı. Remzi Yok çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Remzi Yok, Çınarlı Mahallesi'nde 1002 Sokak'ta gece geç saatlerde yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgunun ardından Erciş Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Remzi Yok çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aysel Yok'un cenazesi ise Van'da yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Yok’un 4 çocuğu koruma altına alındı.