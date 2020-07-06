Van’da 'insan ticareti' yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' operasyonu kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla ülkemize sokan, barındıran ve yasa dışı yollarla büyükşehirlere sevkini yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye yönelik 4 Temmuz 2020 günü görevlilerimizce Van merkezinde altı ve Bitlis’te iki olmak üzere 8 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

3 şüpheli için yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Gözaltına alınan 5 şüpheli, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından 6 Temmuz 2020 günü adli makamlara sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

TIKLAYIN - Van Gölü'nde batan sığınmacı teknesiyle ilgili 17 kişi hakkında yakalama kararı