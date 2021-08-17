Van'da, iki apartman dairesinde 115 göçmen yakalandı

Van'da ihbarı değerlendiren polis ekipleri organizatörler tarafından iki apartman dairesinde saklandığı belirtilen Afganistan uyruklu 115 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen bir şüpheli de gözaltına alındı.

Göçmenler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 115 göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Gözaltına alınan 1 organizatörün ise emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

"260 şüpheliden 117'si tutuklandı"

Van Emniyet Müdürlüğü'nden kaçak göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Açıklama bu yıl içerisinde yapılan operasyonlarda aralarında otobüs şoförü, şok evler ve apartman dairesi sahibi ile sınırdan il merkezine araçlarla kaçak göçmen getiren organizatörler olmak üzere 121 olayda yakalanan 260 şüpheliden 117'sinin tutuklandığı belirtildi. Ayrıca göçmenlerin saklandığı 'şok evler' olarak adlandırılan metruk 85 binanın tespit edilip, belediye ekiplerinin yardımı ile yıkıldığı ifade edildi.

"İhbarların yüzde 94,47'ü doğru çıktı"

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında kaçak göçmenlerle ilgili yapılan ihbarlara da değinildi. Son 4 aylık süreçte vatandaşlardan gelen 508 ihbarın tamamının değerlendirildiğini ve ihbarların yüzde 94,4 oranında doğru olduğu kaydedildi. (DHA)