Van'da gözaltına alınan gazetecilerin gözaltı süresi uzatıldı

Van'da gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı ve JinNews muhabirlerinin gözaltı süreleri uzatıldı.

Van’da Osman Şiban ve Servet Turgut isimli yurttaşların helikopterden atılmalarını belgeleriyle gündeme getirmeleri sonrası dün gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Adnan Bilen, Cemil Uğur ile Jinnews muhabiri Şehriban Abi, gazeteci Nazan Sala, eski gazete dağıtımcısı Şükran Erdem ve Fehim Çetiner’in gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldı. Yürütülen soruşturma dosyasına ise “gizlilik” kararı getirildi.

Gözaltındakilerle görüşmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne giden Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ümit Dede’nin sadece muhabirlerimizden Cemil Uğur’la görüşmesine izin verildi.

Cemil Uğur’la görüşen ve diğer gazetecileri ayaküstü görebildiğini belirten Dede, Uğur ve diğerlerinin durumunu iyi olduğunu ifade etti.

Dede, Uğur’un kendisiyle paylaştıklarını şöyle aktardı: “Bu operasyonun asıl sebebinin MA’nın son dönemlerde işkence edildikten sonra helikopterden atılan iki vatandaşa ilişkin, sınırda TSK’nın gerçekleştirilen öldürme olaylarına ilişkin, Kürtlere batı illerinde gerçekleştirilen linç girişimlerine ilişkin yürüttüğü gazetecilik faaliyetleri ve bu olayların üzerine cesaretle gitmesi olduğunu kamuoyu tarafından bilinmesi gerekiyor. Bir suç ve buna ilişkin delil yok. Evde ve ajansta yapılan aramalarda haber içeriği dışında herhangi bir şeye el konulmadı.” (MA)