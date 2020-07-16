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Van'da düşen uçağın kara kutusu olay yerinden alındı

16 Temmuz 2020 13:32

Van'da 2'si pilot, 7 emniyet mensubunun hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin ekiplerin olay yerindeki çalışmaları tamamlandı. Ekipler, uçağın kara kutusu ve parçalarını incelemek üzere olay yerinden aldı.

Ayrıntılar geliyor....

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