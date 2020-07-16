Van'da düşen uçağın kara kutusu olay yerinden alındı
16 Temmuz 2020 13:32
Van'da 2'si pilot, 7 emniyet mensubunun hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin ekiplerin olay yerindeki çalışmaları tamamlandı. Ekipler, uçağın kara kutusu ve parçalarını incelemek üzere olay yerinden aldı.
Van'daki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan İnsanlı Keşif Uçağı ile ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışması tamamlandı. Ekipler, uçağın kara kutusu ve parçalarını incelemek üzere olay yerinden aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı insanlı keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı kaza sonucu 7 emniyet personelinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.