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Van’da bir imam 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı

13 Eylül 2020 12:07

Van'ın Gevaş İlçesi'de köy imamı 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunma suçundan tutuklandı.

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz’ın haberine göre, 21 Temmuz’da altı yıldır imamlık yapan 36 yaşındaki T.A. kitap almak için camiye gelen 9 yaşındaki İ.B.’ye cinsel istismar suçundan tutuklandı.

Anne S.B. ise kızını saklanırken bulduğunu söylerken, “Kızım iki eli ağzında korkar bir halde duruyordu. Ne olduğunu sorduğumda ‘Anne, ben indirmedim' dedi.” ifadesini kullandı. İmam T.A.. iddiayı yalanladı. Avukatı ise çocuğun zekâ geriliğinin bulunduğunu ileri sürdü. T.A., Gevaş Sulh Ceza Hâkimliği tarafından çocuğun istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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