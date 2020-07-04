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Van'da batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri ekipleri de katıldı

04 Temmuz 2020 15:46

Van'da, 27 Haziran'da göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri ekipleri de dahil oldu

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