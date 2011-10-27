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Van Cezaevi'ndeki tecavüz ve tacize yalanlama

Van'daki deprem sırasında tutuklu ve hükümlülerin isyan çıkardığı M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bazı...

27 Ekim 2011 03:00

T24 - Van'daki deprem sırasında tutuklu ve hükümlülerin isyan çıkardığı M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bazı kadın hükümlü ve tutuklulara, erkek hükümlü ve tutukluların taciz ve tecavüzde bulunduğu iddiaları, Adalet Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Van M Tipi Cezaevi, 23 Ekim günü saat 13.41'deki meydana gelen Richter ölçeğine göre, 7.2 büyüklüğündeki deprem sırasında duvarının yıkılmasından yararlanan bazı hükümlü ve tutuklunun yakılarını gördükten sonra cezaevine dönmesiyle gündeme geldi.  



Salı akşamı saat 17.55'te de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğündeki artçı şokun paniğinin ardından isyan çıkaran tutuklu ve hükümlüler, isyanın bastırılmasından sonra gruplar halinde Muş ve Erzurum'daki cezaevlerine nakledildi.

Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde deprem sonrası kargaşa ve isyan sırasında erkeklerin, kadın hükümlü ve tutukluları taciz edip tecavüzde bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. 

Erzurum Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı soruşturmanın ardından Adalet Bakanlığı bir açıklama yaparak cezaevinde taciz ve tecavüz iddialarını yalanladı. 

Adalet Bakanlığı'ndan bu akşam saatlerinde yapılan açıklama şöyle: "27 Ekim 2011 günü bazı basın organlarında Van M Tipi Cezaevi'nde meydana geldiği iddia edilen olaylarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür. Müessif deprem hadisesinin ardından, Van M Tipi Cezaevi'nde kadın tutuklu ve hükümlülerden bazılarına taciz ve tecavüzde bulunulduğu iddiaları, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca incelenmiştir. Alınan ifadelerde, kadın tutuklu ve hükümlülerden hiçbirisi taciz ve tecavüz iddialarını doğrulamamış ve yapılan Adlî Tıp muayenelerin de tecavüz ve taciz bulgusuna rastlanılmamıştır."

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