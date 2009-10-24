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Van Cezaevinde Taşkınlık ve Yangın

24 Ekim 2009 23:32

Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir koğuşta tutuklu ve hükümlülerin taşkınlık yapması sonucu meydana gelen yangında 10 kişi dumandan zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 3 nolu mahkum koğuşunda kalan tutuklu ve mahkumlar 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı taşkınlık yaptı.

Mahkum ve tutukluların yatak ve battaniyeleri ateşe vermesi nedeniyle cezaevinde yangın çıktı.

Yangına itfaiye ve Jandarma Komutanlığı ekipleri müdahale etti.

Olayın bastırılmasının ardından söndürülen yangın nedeniyle, aralarında asker ve tutukluların da bulunduğu 10 kişi dumandan zehirlendi.

112 Acil Servis ambulanslarıyla alınan bu kişiler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.  

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