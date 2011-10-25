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Van Cezaevi'nde isyan çıktı!

Van'da bu akşam saat 17.55'te meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğündeki artçı...

25 Ekim 2011 03:00

T24 - Van'da bu akşam saat 17.55'te meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğündeki artçı şokun paniği sırasında M Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü ve tutuklular yatakları ateşe vererek isyan başlattı. Kısa sürede birçok koşuğunda katılımıyla çıkan isyan, yapılan görüşmelerin ardından saat 20.00 sıralarında müdahaleye gerek kalmadan sonlandırıldı.


Van M Tipi Cezaevi'ne 3 yıl önce 'depreme dayanıksız' raporu verildi

Pazar günü saat 13.41'deki deprem sırasında 150 kadar hükümlü ve tutuklunun duvarın yıkılmasından yararlanarak firar ettiği ve büyük çoğunluğunun yakınlarını gördükten sonra yeniden döndüğü Van M Tipi Cezaevi'nde bu kez isyan çıktı.  

Van Cezaevi'nde isyan

Merkez üssü Van'ın Demirözü Köyü olan bu akşamki 5.4 büyüklüğündeki artçı şok bölgede şiddetli hissedilirken, cezaevindeki hükümlü ve tututklular paniğe kapıldı.

Bazı koğuşlarda yataklar ateşe verilirken, 1000 kadar hükümlü ve tutuklunun bulunduğu cezaevinde isyan bir anda yayıldı.

Güvenlik güçleri firarlara karşı cezaevi çevresinde geniş önlem alırken, itfaiye ekibi de çıkan yangını söndürme çalışması başlattı.


İsyan sona erdi

Cezaevinde isyan haberiyle birlikte tutuklu ve hükümlü yakınlarının yanısı sıra deprem nedeniyle bölgede bulunan DTP milletvekilleri de cezaevine geldi. Çevrdesinde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı cezaevinde endişeli bekleyiş sürerken, tutuklu ve hükümlüler yönetime taleplerini iletti.

Meydahna gelen artçı şoklarla koğuşlarda can güvenlikleri olmadığından endişe ettiklerini ve bahçeye kurulacak çadırlara ya da en kısa sürede başka illere nakillerini isteyen tutuklu ve hükümlüler, cezaevi koşullarının da iyileştirilmesini istedi.

Yapılan görüşmeler sonucunda taleplerinin yerine getirileceği sözünü alan tutuklu ve hükümlüler jandarmanın müdahalesine gerek kalmadan eylemlerine son verdi.

Koğuşlarda çıkan yangınlar da itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü.

Bu arada polis, cezaevi çevresinde aldığı önlemleri sürdürürken, hükümlü ve tutukluların diğer illere nakledilmesini isteyen yakınları da cezaevinden ayrıldı.


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