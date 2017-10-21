Van Büyükşehir Belediyespor-Gölcükspor: 3-1

VAN, (DHA)

STAT: VAN ATATÜRK STADI

HAKEMLER: Hakan Ergin (xx), Serdar Osman Akarsu (xx), Ali Rıza Akarsu (xx)

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur (xx)- Ali Kuleli (xx) (Dk: 82 Ömer x), Emrah Tacir (x) (Dk:31 Melik x), Mutlu(xx), Haydar(xx), Aykut (xx), Zafer (xx) (Dk:68 Zekeriya x), Temel (xx), Tahir (xx), Fahrettin (xxx), Mehmet Fuat (xx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx)- Furkan (x) (Ahmet Kutluer x), Yunus (xx), Ömer Faruk (xx), Sedat (xx), Berke (xxx), Cenk (xx) (Dk:82 Oktay), Selim (xx), Onur (xx), Emre (xx), Devrim (xx)

GOLLER: Dk: 30, Dk: 51 Fahrettin, Dk: 55 Melik (Van Büyükşehir Belediyespor), Dk: 27 Berke (Gölcükspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Van Büyükşehir Belediyespor, sahasında Gölcükspor\'u 3-1 mağlup etti.

27’nci dakikada Gölcükspor’un atağında Van Büyükşehir Belediyespor’dan Tahir, topu ceza sahasından uzaklaştırmak isterken rakip oyuncu Berke’ye çarpan top, ağlarla buluştu: 0-1.

30’uncu dakikada Van Büyükşehir Belediyespor’dan Ali’in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Fahrettin şık bir kafa vuruşuyla golü attı: 1-1.

51’inci dakikada Van Büyükşehir Belediyespor’dan sağ kanattan Zafer’in pasında Fahrettin’in kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 2-1.

55’inci dakikada Mutlu’nun ara pasında topa hareketlenen Melik, altı pasın üzerinde topu kalecinin üzerinden aşırttı, top ağlarla buluştu: 3-1.

Maç Van Büyükşehir Belediyespor’un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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