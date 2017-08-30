Van Büyükşehir Belediyesi 'Hayvan bakım evi' açıyor

Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi, aynı anda 200 köpek ve 100 kedinin barınabileceği hayvan bakım evi açıyor. Hayvan bakım evinde kısırlaştırılma, aşılama, muayene ve tedavi hizmetleri verilecek.

Van Büyükşehir Belediyesi bölgede tek olma özelliği taşıyan hayvan bakım evini hizmete sokmak için çalışmalarını yoğun sürdürüyor. 1400\'ü kapalı alan olmak üzere 18 bin metrekarelik alanda hizmet verecek olan hayvan bakım evinde aynı anda 200 köpek, 100 kedi olmak üzere toplam 300 hayvanın barınabilecek. Ayrıca burada kısırlaştırılma, aşılama, muayene ve tedavi hizmetlerinin verileceği, bakımevine getirilecek hayvanların aşılarının da takip edilerek kontrolsüz üreme ve sokak hayvanlarından insanlara geçebilecek hastalıkların önüne geçilmesinin hedeflendiği ve sahiplendirme çalışmalarının da burada yürütüleceği belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bakım evinde kedi, köpek barınma, idari bölüm, yem hazırlama ve depolama alanı, eczane, ameliyathane, muayenehane, kafeterya, kedi- köpek gezinti alanları, yeni doğum odası, röntgen odası, labaratuar odası, kayıt bölümü, kedi-köpek karantina bölümü ve park alanlarının olacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hayvan bakımevinin yanında ise doğal yaşam alanı oluşturulduğunu, etrafı çitlerle çevrilen alana 33 köpek kulübesi yerleştirildiğini, bakım evinde tevadisi yapılan hayvanlardan sakat olanların ise bu kulübelerde barındırılacağını, medikal malzeme alımının tamamlanmasının ardından da hayvan bakım evinin faaliyetlerine başlayacağını bildirdi.

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