Van Büyükşehir Belediyesi, 175 araç ve 496 personelle kışa hazır

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, kentte karla mücadelde kullanılacak 175 aracı, bakımdan geçirdi. Çetin kış şartlarının geçtiği kentte, buzlanmalara karşı bin 500 ton tuz kullanılacak.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu\'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi, kış önlemlerini almaya başladı. Çalışmaların sorunsuz geçmesi için karla mücadele çalışmalarında kullanılan 175 iş makinesi bakımdan geçirildi. 496 personelin görev alacağı bu yılki karla mücadele çalışmalarında buzlanmalara karşı bin 500 ton tuz kullanılacağı belirtildi. Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı\'na bağlı 64 personelin çalıştığı 14 atölyede hummalı bir çalışma gerçekleştirildi.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Serdar Tarhan, çetin kış şartlarının geçtiği Van\'da Belediye olarak kışa hazır olduklarını belirtti. Tarhan, \"İlimiz kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü bir coğrafyada olması nedeniyle bizler de kış hazırlıklarımızı erken başlattık. 2018- 2019 yılı karla mücadele hazırlık çalışmamız, Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu beyin talimatları ile devam ediyor. Yaklaşık 496 personel ve 175 iş makinesiyle bu yıl karla mücadele çalışması yürüteceğiz. Bu araçlarımızdan 36 tanesi tamirden geçti. Diğer araçlarımızı ise bakım ve onarımdan geçirdik. Özellikle kar küreme ve tuzlama araçlarımız titiz bir şekilde bakımdan geçirildi. Bunlar, karla mücadelede bel kemiğidirler. Hazırlıklarımızı tamamladık. Araçlarımızın bakım onarımları bitti. Tüm teşkilatımızla karla mücadeleye hazırız. Şu anda bin 500 ton civarında hazır tuz malzememiz var. İş makinelerimiz bunların karışımlarını hazırlıyor. İnşallah kazasız belasız bir şekilde kış sezonunu atlatırız\" dedi.

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