Van BŞB. - Alibeyköy Spor: 2-1

Arif KARAKAŞ / VAN (DHA)
STAT: Atatürk Şehir
HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Hilmi Göktürk İmamoğlu (xx), Emin Barlas (xx)
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Salih Şenbaş (xx) - Soner Birinci (x), Mutlu İlengöz (xx), Serdar Cansu (xx), Mesut Saray (x) (Dk. 70 Güney Tutcuoğlu xx), Uğur Karakoç (xxx) (Dk. 84 Bilal Özhan x), Ahmet Şahbaz (x), Oktay Aydın (x) (Dk. 61 Umut Koray Öz x), Barış Sağır (xx), Yakup Demir (xx), Çağrı Tekin (xx)
ALİBEYKÖYSPOR: Erhan Kırcı (xx), Muammer Erdoğdu (xx) (Dk. 63 Veysel Gökcan x), Mert Somay (xx), Metehan Mimaroğlu (xx), Bünyamin Balat (x) (Dk. 77 Mustafa Cevret xx), Hasan Üstübücü (xx) (Dk. 58 Selim Gödebil x), Kerim Deler (xx), Emre Güney Aras (xx), Yağızhan Biber (xx), Safa Çağlar (xx), Mücahit Çakır (xx)
GOLLER: Dk. 72 Uğur Karakoç, Dk. 88 Çağrı Tekin (Van Büyükşehir Belediyespor) - Dk. 90+3 Mustafa Cevret (Alibeyköyspor)
SARI KARTLAR: Yakup Demir, Mutlu İlengöz (Van Büyükşehir Belediyespor) - Metehan Mimaroğlu, Emre Günay Aras, Mert Somay (Alibeyköyspor)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, İstanbul ekiplerinden Alibeyköyspor\'u 2-1 mağlup etti.
71\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Van Büyükşehir Belediyespor atağında topla buluşan Uğur Karakoç, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. 87\'nci dakikada Van Büyükşehir Belediyespor durumu 2-0 yaptı. Gelişen atakta topla buluşan Çağrı Tekin topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirmeyi başardı. 90\'ıncı dakikada misafir takımda topla buluşan Mustafa Cevret topu ağlara göndererek durumu 2-1 yaptı.
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