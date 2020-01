Van Borosu'ndan 'Pembe Otobüs' açıklaması

VAN, (DHA)- VAN Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi tarafından başlatılan \'Pembe otobüs istiyoruz\' imza kampanyası ile ilgili açıklama yaptı. Baro Kadın Hakları Komisyonu bu taleplerin kadının sosyal hayatın dışına itmeye yönelik olduğu, tacizciyi değil tacize uğrayanı tecrit etmek anlamına geldiği vurgulandı.

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi tarafından geçen hafta Beşyol Meydanı Dabbağoğlu Parkı olmak üzere kentin 7 ayrı noktasına kurduğu stantlarla, kadınlara özel \'Pembe otobüs istiyoruz\' imza kampanyası başlatıldı. Erkeklerin daha çok ilgi gösterdiği kampanya ile ilgili Van Barosu Kadın Hakları Komisyonu yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu kampanyayı başlatanların ve kampanyaya imza atanların erkeklerden oluştuğu belirtilerek şöyle denildi:

\"Bilindiği üzere ilimizde Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi tarafından kadınlara özel \'Pembe otobüs istiyoruz\' uygulaması için imza kampanyası başlatılmıştır. Söz konusu kampanyayı başlatanlar ve kampanyayı imzalayanlar da erkeklerden oluşmaktadır. Bu tür uygulamalar, her ne kadar kadınların sözde korunması için talep edildiği şeklinde lanse edilse de bu taleplerin amacının erkek egemen iktidarın kadını sosyal hayatın dışına itmek olduğu açıkça ortadadır. Bu tür uygulamalar, kadınları \'koruma\' adı altında ayrımcı uygulamalara maruz bırakmak ve tacizciyi değil tacize uğrayanı tecrit etmek anlamına gelmektedir. Taciz riskiyle her yerde karşı karşıya olan kadını ayrıştırmak, kadınların kamusal alanları kullanımını, seyahat özgürlüğünü kısıtlamak, kadınların toplumsal alandaki varlığını \'tehdit\' haline getirmektedir. Toplumu ayrıştıran bu tür politikalarla kadınları toplumsal hayattan izole ederek tacizi bertaraf etmeye çalışmak esasında erkek egemen iktidarın kadına karşı zihniyetinin tezahürüdür. Kadınların toplum içinde erkek egemen zihniyet tarafından maruz kaldığı problemleri kadınları ayrı bir otobüse alarak değil, erkeklerin kadınlarla paylaştıkları alanlara saygı göstermelerini sağlayacak eğitim ve çeşitli yaptırımlarla; en başta da erkek egemen iktidarın kadınlara bakış açılarını değiştirmeleri ile sağlanabilir.\"

Açıklamada, kadınların sosyal hayattan itilmesinin kutuplaşmaya sebep olacağı savunuldu. Açıklamada, şöyle devam edildi:

\"Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına karşı şiddetle mücadele konusunda henüz toplumda yeterli başarı elde edilememişken böylesi bir uygulamanın kadın mücadelesi sayesinde elde edilen kazanımları da anlamsızlaştıracağı açıktır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa’da da belirtilen eşitlik ilkesi gereği tüm vatandaşların hiçbir cinsiyet ayrımı yapılmadan kamusal tüm haklardan eşit bir şekilde yararlanması esastır. Devletin eşitlik ilkesinin uygulanması açısından her türlü pozitif yükümlülüğü bulunmaktadır. Biz Van Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak kadını toplumdan soyutlamaya çalışan, ayrımcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek bu tür uygulamaların ve her türlü toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin her zaman karşısında bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz. Kadınları toplumdan ayrıştıran bu tür uygulamaları kabul etmediğimizi ve bu tür uygulamaların toplumsal kutuplaşmaya sebebiyet vereceğini endişe ile basına ve kamuoyuna bildiririz.\"



