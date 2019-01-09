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Van, Bitlis ve Hakkari'de 970 yerleşim biriminin yolu kapalı

Özcan ÇİRİŞ-Mehmet ÖZKAN-Serdar KARA/VAN-BİTLİS-HAKKARİ,(DHA)- VAN, Bitlis ve Hakkari'de etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, 970 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

09 Ocak 2019 13:59

Özcan ÇİRİŞ-Mehmet ÖZKAN-Serdar KARA/VAN-BİTLİS-HAKKARİ,(DHA)- VAN, Bitlis ve Hakkari\'de etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, 970 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı. 
Van, Bitlis ve Hakkari\'de 4 günden beri etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Van\'da 109 mahalle, 210 mezra, Bitlis\'te 297 köy ve Hakkari\'de ise 113 köy ile 241 mezranın yolu kapandı. Kar kalınlığı, Hakkari ve Bitlis\'te 1 metreyi bulurken, Hakkari\'nin Çukurca ilçesinin tek halı sahasının da çatısı çöktü. Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy, mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma başlattı.
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