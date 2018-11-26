Van beyaza büründü

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN, gece yarısı yağan mevsimin ilk karı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Van\'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece yarısından sonra yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi kısmen beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte park halindeki araçlar ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı özellikle Van-Hakkari karayolundaki virajlar ile Van\'ın Başçesaray ilçesine bağlı 2 bin 920 rakımlı Karabet Geçidi\'nde sürücülere zor anlar yaşattı.

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