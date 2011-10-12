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Van Belediye Başkanı'na hapis cezası VAN (A.A)

12 Ekim 2011 18:53

-Van Belediye Başkanı'na hapis cezası VAN (A.A) - 12.10.2011 - Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen iki ayrı davada, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Van Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Kaya hakkında, 25 Aralık 2009 tarihinde Van'da yapılan bir eylemde ve 21 Mart 2010 tarihinde, Nevruz bayramında yaptığı konuşmalar nedeniyle, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla iki ayrı dava açıldığı belirtildi.  Açıklamada, Kaya'nın iki ayrı davada birer yıl olmak üzere, 2 yıl hapis cezası aldığı kaydedildi. 

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