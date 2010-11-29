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VAN BELEDİYE BAŞKANINA "NEVRUZ" SORUŞTURMASI VAN (A.A)

29 Kasım 2010 16:44

-VAN BELEDİYE BAŞKANINA "NEVRUZ" SORUŞTURMASI  VAN (A.A) - 29.11.2010 - Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, bu yılki Nevruz kutlamalarında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla Belediye Başkanı Bekir Kaya, Bostaniçi beldesi Belediye Başkanı Nezahat Ergüneş ve BDP İl Başkanı Cüneyt Caniş hakkında soruşturma başlattı. Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezinde 20 Mart 2010 tarihinde düzenlenen Nevruz kutlamalarında çekilen görüntüleri inceleyen savcılık, Belediye Başkanı Bekir Kaya ile merkeze bağlı Bostaniçi Beldesi Belediye Başkanı Nezahat Ergüneş ve BDP İl Başkanı Cüneyt Caniş hakkında, etkinlikte yaptıkları konuşmadan dolayı soruşturma başlattı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla Kaya, Ergüneş ve Caniş hakkında hazırlanan iddianameyi Van 3. Ağır Ceza Mahkemesine sundu. Savcılık yetkilileri, iddianamenin kabul edilmesi durumunda, Kaya, Ergüneş ve Caniş'in, ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçlaması ile yargılanacağını bildirdi.

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