Van Belediye Başkanı törene katılmadı

Van'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yapılan çelenk koyma törenine, Belediye Başkanı DTP'li Bekir Kaya katılmadı. Törende belediyenin adı okunmazken, protokolün arkasına bırakılan belediye çelenginin başında da 2 zabıta memuru tören sonuna kadar bekledi.



Törenler saat 09.00'da Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenklerin bırakılmasıyla başladı. Törene Vali Özdemir Çakacak, 6'ncı Hudut Alay Komutanı Kurmay Albay Memduh Akbilen, resmi kurum amirleri ve sivil toplum örgütleri katılırken, Belediye Başkanı Bekir Kaya katılmadı. Valilik çelenginin bırakılmasının ardından sunumda belediyenin ismi okunmazken, belediyeye ait çelenk protokolün arka tarafına götürüldü. Tören sonuna kadar protokolün arkasında bekleyen çelengin başında 2 zabıta memuru da nöbet tuttu.

