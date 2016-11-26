Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, Ahmet Türk'ün kaldığı koğuşa nakledildi

Olağanüstü Hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk 5 günlük gözaltı süresinin ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, geçtiğimiz hafta tutuklanan Van Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın Ahmet Türk’ün kaldığı koğuşa nakledildiğini söyledi.

Gelişmeyi Twitter hesabından paylaşan Kaplan, “Ahmet Türk'le dünkü görüşme sonrası Silivri Cezaevi Savcı ve Müdürü ile görüşmüştüm. Dün akşam yanına Van Belediye Başkanı Bekir Kaya verildi” diye yazdı.

Ahmet Türk kimdir?

Ahmet Türk, 1942’de Mardin’de dünyaya geldi. 1954 yılında milletvekili ağabeyi Abdürrahim Türk öldürüldü.

İlk defa milletvekilliğine 1973’te Demokratik Parti’den Mardin milletvekilli olarak seçildi. Daha sonra bu partiden istifa ederek CHP’ye katıldı

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından tutuklandı, Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi’nde ağır işkencelerden geçti. İşkence günlerini şöyle anlatmıştı:

‘Çok film izledim, İkinci Dünya Savaşı’na ve Naziler’e dair. Size samimiyetle söylüyorum, o kamplarda insanları aç bırakmışlar, yok etmişler ama Diyarbakır Cezaevi’nde yaşananlar daha ağırdır. Pislik içindeki betonun üzerinde ısınmak için sırt sırta verirdik. 24 saat işkence vardı. Gardiyanların ellerindeki sopalarda ‘Allah yok Peygamber tatile çıktı’ yazardı.

Devam eden yıllarda çeşitli sol partilerde görev aldı. Halkın Emeği Partisi’nin (HEP) kurucu üyesi oldu.

Paris’teki Kürt Konferansı’na katıldıkları için HEP milletvekilleri SHP’den ihraç edildi ve HEP, 14 Temmuz 1993’te Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatıldı.

2 Mart 1994’te Demokrasi Partisi (DEP) milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı ve DEP’liler gözaltına alınarak tutuklandı. Ahmet Türk, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) ve Demokratik Halk Partisi’nde (DEHAP) siyasete devam etti.

2005’te Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) kurulmasıyla yine siyasete döndü, Aysel Tuğluk ile birlikte partinin genel başkanlığına seçildi.

22 Temmuz 2007 seçimlerinde bağımsız Mardin Milletvekili olarak meclise girdi.

Çözüm süreci kapsamında 3 Ocak 2013’te Ahmet Türk, Ayla Akat Ata ile birlikte Öcalan ile görüştü.

30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığına seçildi.

Ocak 2016’da Ahmet Türk hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına ‘muhalefet’ gerekçesiyle yedi yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

17 Kasım 2016’da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. 21 Kasım 2016’da gözaltına alındı.