Van Basten Ajax'tan ayrıldı



Hollanda Birinci Futbol Ligi takımlarından Ajax Amsterdam'da, teknik direktör Marco Van Basten görevi bıraktığını açıkladı.



Bu sezon beklentilere cevap veremeyen Ajax'ta Marco Van Basten dönemi sona erdi.



Hollanda futbolunun efsanevi isimlerinden olan Marco Van Basten, Temmuz 2008'de başına geçtiği Ajax'ta aldığı kötü sonuçlar sonrasında, takımının gelecek sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasından dolayı görevden ayrıldığını duyurdu.



Van basten'in bu kararı, geçen pazar günü deplasmanda Sparta Rotterdam'a 4-0 gibi ağır bir skorla yenildikten sonra aldığı belirtildi.



Kulüp menajeri Rik van den Boog, yaptığı açıklamada, sezonun tamamlanmasına bir maç kalan Hollanda Ligi'nde, yeni teknik direktörle anlaşılana kadar takımı yardımcı antrenör John van Schip'in çalıştıracağını bildirdi. Başkent ekibi, bitimine bir hafta kalan Hollanda Ligi'nde 65 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



Futbolculuk kariyerinde, Ajax takımıyla önemli başarılara imza atan Marco Van Basten, teknik direktörlük kariyerinde de 2004 yılında Ajax'ın genç takımını 2 yıl boyunca çalıştırmıştı.



