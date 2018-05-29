Van Başkale'de PKK'ya ait 3 sığınak bulundu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tespit edilen, bölücü terör örgütü PKK\'ya ait 3 sığınakta, el yapımı patlayıcı düzenekleri ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Başkale\'de PKK\'lı teröristlerin barınma alanlarına yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, ilçenin Barış Mahallesi kırsalında \'Şehit Jandarma Er Durmuş Haliloğlu\' operasyunu düzenledi. Operasyonlar sırasında PKK\'ya ait 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 25 metre kablo, 2 tüp, 1 akü, mühimmat, tıbbi ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.



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