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Van Başkale'de karakola saldırı: 7'si asker, 9 yaralı

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından merkeze sevk edildi

07 Ekim 2015 01:39

Van'ın Başkale ilçesinde, Eşmepınar Jandarma Karakolu yakınında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 7 asker, 1 korucu ve 1 vatandaş yaralandı.

Radikal'in haberine göre, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Eşmepınar Mahallesi'nde bulunan Eşmepınar Jandarma Karakolu'na PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sırasında bomba yüklü bir araç karakolun yakınında infilak ettirildi. Patlamada 7 asker, 1 korucu ve karakolun yakınında bulunan bir vatandaş yaralandı. 

Yaralılar, Başkale'de yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Van'a sevk edildi.

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vanbaşkaleEşmepınar Jandarma Karakolu

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