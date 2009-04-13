Van Barosu Başkanı: Hiç kimse yargının üstünde değildir

Van Barosu Başkanı Ayhan Çabuk, "Ergenekon" soruşturması kapsamında Van'da yapılan aramalara ilişkin yaptığı açıklamada, yargıyı etkileyecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini söyledi.



AA muhabirine açıklamada bulunan Baro Başkanı Çabuk, toplumun "Ergenekon" soruşturması kapsamında ikiye bölündüğüne dikkati çekti.



İnsanların hukuka güvenmesi ve yargı üzerinde hiçbir şekilde baskı oluşturulmaması gerektiğini ifade eden Çabuk, şöyle konuştu:



"Yargının serbest, rahat bırakılması lazım. Toplum ne yazık ki ikiye bölünmüştür. Savcılarımıza güvenmek lazımdır. Zaten yapılacak soruşturmalar sonucunda eğer bir suç durumuna rastlanmayacaksa, mutlaka gerçekler ortaya çıkacaktır. Kişilerin sıfatları ne olursa olsun bu ülkede hiç kimse yargının üstünde değildir. Ergenekon soruşturmasındaki iddialar az bir iddia değildir. Elbetteki yargı bu iddialara karşı ilgili işlemleri başlatacaktır. Aramalar ve gözaltılar son derece doğal karşılanmalı."

