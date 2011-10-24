-Van afet programına dahil edilecek ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, KOSGEB vasıtasıyla yürütülen afetlerden zarar gören işletmelerle ilgili programa, Van ilinin de dahil edileceğini bildirdi. Ergün, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen, Hilton Oteli'ndeki, ''Yatırımların Odağında Türkiye: Fikri ve Sınai Mülkiyetin Yatırıma Dönüştürülmesi'' konulu uluslararası seminerde yaptığı konuşmada, Van bölgesinde deprem nedeniyle zarar gören esnaf, sanatkar ve yatırımcılar olduğunu belirtti. Bunlarla ilgili KOSGEB vasıtasıyla yürütülen doğal afetten zarar görenlere verilecek destek kredisi programına Van'ın da dahil edileceğini kaydeden Ergün, Van'daki esnaf ve işletmelerin hızlı bir şekilde bu KOSGEB desteğinden yararlandırılacağını söyledi. Ergün, ''Van'da depremden zarar gören işletmelerin en kısa zamanda organize edilebilmeleri için kendilerine KOSGEB vasıtasıyla her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim'' dedi. Sadece Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının değil, diğer bakanlıklarla birlikte deprem bölgesine kapsamlı bir destek çalışmasının yürütüleceğini de belirten Ergün, ''Ortaya çıkan tabloya göre, Bakanlar Kurulumuz da her türlü ekonomik destek programını uygulamaya alacak'' diye konuştu.