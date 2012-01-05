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Van Adliyesi çalışmaya başladı VAN (A.A) 

05 Ocak 2012 19:38

-Van Adliyesi çalışmaya başladı VAN (A.A) - 05.01.2012 - Van'daki depremde hasar gören adliyenin Van M Tipi Cezaevine taşınmasının ardından, tutuklu ve hükümlülerin kaldığı koğuşlar hakim ve savcı odalarına dönüştürülerek, ertelenen soruşturma ve kovuşturmalara yeniden başlandı. Van'da 23 Ekim ve 9 Kasımda meydana gelen depremlerin ardından tedbir amaçlı olarak Van F Tipi ile M Tipi cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların başka illere nakledilmesi, adliye binasının hasarlı olması ve devam eden artçılar sebebiyle soruşturmalar ve kovuşturmalar ertelenmeye başlandı.  Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte devam eden soruşturma ve kovuşturmaların daha fazla etkilenmemesi için, inşaatı devam eden yeni adliye binası tamamlanana kadar Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) oluruyla depremden sonra boşaltılan M Tipi Cezaevinin yeni binasına taşınması kararı aldı.  Cezaevinde yapılan tadilatın ardından, ertelenen soruşturma ve kovuşturmalara yeniden başlandı. 

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