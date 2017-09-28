Van 8'inci Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN\'da bu yıl 8\'incisi düzenlenen Turizm ve Seyahat Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuara, 100\'ü aşkın firma, 35 ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İran\'dan 2 belediye katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Valiliği, Van Büyük Şehir Belediyesi\'nin destekleriyle organize edilen fuarın açılışına, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanı Atıf Çiçekli, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ve Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ile kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi\'ndeki fuara, Van ve çevre illerden yoğun katılım sağlandı. Fuarda İran\'ın Urumiye ve Tebriz\'den iki belediye de stand açtı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, fuarın Türkiye\'deki en büyük fuarlardan biri olduğunu söyledi. Vali Zorluoğlu, \"Kalesiyle, adasıyla, dünyanın en büyük sodalı gölüyle, kedisi ile Van tam bir turizm şehridir. Bu güzellikleri doya doya yaşamak için bu yıl Eylül ayına kadar ilimizi 350 bin yerli, en az bu kadarı da yabancı 700 binin üzerinden kişi ziyaret etmiştir. Otellerimiz yeterli gelmedi, misafirlerimizi bazen kamu misafirhanelerinde, bazen de kendi evlerimizde misafir ettik. İlimizin huzur ve güven ortamı muhafaza edildikten sonra Van\'a olan ilginin, yerli ve yabancı turistin sayısının artacağı aşikar. Bu nedenle hem kamu, hem özel sektör olarak yeni turizm yatırımları yapmaya ihtiyaç var. Biz kamu ve belediyeler olarak bu yatırımları suratle başlattık. Bize düşeni suratle yapmaya gayret ediyoruz. Urartu Müzesi\'ni önümüzdeki yılbaşı hizmete açıyoruz. Eski Van şehrinin imarı ve ihyası için Kalkınma Ajansımız üzerinden, Kalkınma Bakanlığımız üzerinden yeni projelerler ihya edecek, kapsamlı projeler üretiyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle beraber Van Gölü çevresinde yeni plajlar, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, parklar ve yeşil alanlar oluşturuyoruz\" diye konuştu.

Vali Zorluoğlu, özel sektörün Van\'da yatırım yapması gereketiğini belirterek, \"Van\'a yeni oteller, eğlenme ve dinlenme yerleri yapmak için yatırım yapınız. Gerek valilik, gerek belediyeler olarak sizlerin yanınızda olacağımıza ve sizlere destek vereceğimize şüpheniz olmasın\" dedi.

Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler daha sonra açılış kurdelesini keserek fuar alanındaki stantları gezdi.

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