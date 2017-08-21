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Van, "Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma Zirvesi" için hazırlanıyor

ANKARA,(DHA)- ŞEHİRCİLİK çalışmalarına bir yenisini eklemeye hazırlanan Uluslararası Altın Kentler Derneği, 23-24 Ekim 2017 tarihlerinde Van'da, “Kent Ekonomisi Ve Yerel Kalkınma Zirvesi” düzenleyecek

21 Ağustos 2017 18:06

ANKARA,(DHA)- ŞEHİRCİLİK çalışmalarına bir yenisini eklemeye hazırlanan Uluslararası Altın Kentler Derneği, 23-24 Ekim 2017 tarihlerinde Van\'da, “Kent Ekonomisi Ve Yerel Kalkınma Zirvesi” düzenleyecek.   

Altın Kentler Derneği Başkanı Cenap Tuncer, derneğin, Türkiye\'deki kentlerin tüm alanlarında gelişmesine katkıda bulunduğunu dile getirdi. Tuncer zirve ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Uluslararası Altın Kentler Derneği ülkemizde kentlerin tüm alanlarda gelişmesine katkı sunmak, ekonomisi güçlü marka şehirlerin oluşmasına uluslararası arenada destek olmak üzere ülkemizde düzenlediği etkinlikler kapsamında Van’da 23 – 24 Ekim tarihlerinde Elite World Van Otel’de “Van Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma Zirvesi” düzenleyecek. Yurt içinden ve yurt dışından önemli misafirlerin Van’da ağırlayacağımız zirvede başta hükümet temsilcileri, ekonomistler, kent bilimcileri, iş adamları, sivil toplum örgütleri, ulusal basın temsilcileri ve daha pek çok seçkin davetlinin konuşmacı olarak katılmasını bekliyoruz. Ayrıca Van’ın tanıtımına katkı sunmak adına ülkemizin medya kuruluşlarından önemli isimler de davetlilerimiz arasında yer alacak. 23-24 Ekim’de düzenleyeceğimiz zirvede Van’ın yerel kalkınması ve kent ekonomisi, konunun uzmanı konuşmacılarımız tarafından pek çok yönüyle ele alınarak tartışılacak. Ayrıca Van’ın biriken sorunlarına hükümet temsilcileri ve konunun tüm taraflarınca hep birlikte zirvede çözüm önerileri arayacağız. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecek etkinliğin Van ekonomisi ve yerel kalkınmasında bir milat oluşturacağını düşünüyoruz. Derneğimizin misyonu sadece etkinlik düzenlemek değil aynı zamanda, kenti yönetenlerin ve sorumluluk sahiplerinin yaptığı çalışmaları yakından takip ederek bir hafıza oluşturmak varsa eksiklikler bunların altını çizmek, başarılı çalışmalara destek olmak ve sonraki etkinlikleri doğrudan halka anlatarak toplumda farkındalık sağlamaktır. 23-24 Ekim’de Van’ı seven herkesi zirveye davet ediyoruz.”

(FOTOĞRAF)

 

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