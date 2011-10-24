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‘Van 2 ay daha sallanacak’

Ottawa Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Murat Saatçioğlu, Van’da olan 7,2’lik depreminin beklenen bir sarsıntı olduğunu söyledi. Saatçioğlu, artçı sarsıntılar&

24 Ekim 2011 03:00


T24 - Ottawa Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Murat Saatçioğlu, Van’da olan 7,2’lik depreminin beklenen bir sarsıntı olduğunu söyledi. Saatçioğlu, artçı sarsıntıların 1-2 ay daha süreceğini ifade etti.



Ottawa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Deprem Kürsüsü Başkanı Prof. Murat Saatçioğlu, Van depremini değerlendirdi.


Prof. Murat Saatçioğlu, şöyle konuştu:


“7,2 büyüklüğündeki deprem çok hasar verebilecek bir deprem. Depremin büyüklüğü yalnız başına bir şey ifade etmiyor. Özellikle şehre çok yakın olması etkili. Buradaki yapıların büyük çoğunluğu 2000 yılından evvel yapılmış. Mühendislik hizmetlerinin gitmediği yerlerde maalesef durum iyi değil.


Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı her 10 ile 20 yıl arasında kırılır. Dolayısıyla bunlar beklenen depremler. Yani işte İstanbul'da nasıl büyük bir deprem bekliyorsak, o fay hattının üstünde, onun gibi bekleniyordu.


Deprem riskine göre hangi yapıların birinci derecede, hangilerinin daha sonra onarılması gerektiğine ilişkin bir tarama yapılmalı.


İstanbul'un yüzde 90'ı eski yapı. Türkiye'de kerpiç ev ya da tuğla eski yapıların onarılmaları çok zaman isteyecek, çok para isteyecek ve uzun vadeli projeler. Maalesef o konuda olumlu konuşamıyoruz.


Artçılar, az hasarlı binaları yıkabilir. Önümüzdeki 1-2 ay içinde ciddi artçı depremler beklenecektir. Bu tür depremlerden sonra 5-5,5 arası artçı depremler görülür ve giderek 4'lere falan düşer."






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