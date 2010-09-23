Vampir yarasalar dehşet saçıyor

T24- Peru'da vampir yarasa dehşeti yaşanıyor. Yarasa saldırısı sonucunda kuduz olarak ölenlerin sayısı 20'ye çıktı.



Peru'daki Amazon bölgesinde vampir yarasaların yaydıkları kuduz nedeniyle şu ana kadar beşi çocuk, 20 kişi hayatını kaybetti. Yerel bir yetkili, bölgede 3 bin 500 kişinin kan emici yarasalar tarafından ısırıldığının tespit edildiğini açıkladı.



Yetkili, aşı yapmakla görevli acil yardım ekiplerinin ormanlık alanda ücra kesimlerdeki köylere ulaşmaya çalıştıklarını, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi. Hayatını kaybeden beş çocuğun beş ila 10 yaşları arasında oldukları ve Awajun ve Wampis topluluklarına mensup oldukları bildirildi Bu topluluklar, başkent Lima'nın bin kilometre kuzeyinde, Ekvador sınırı yakınlarında yaşıyor.



Bölgesel hastanenin yetkililerinden Fernando Borjas, ''vampir yarasaların geceleri beslendiklerini'' belirterek, beslenmek için büyük hayvan bulamadıkları için savunmasız insanları hedef aldıklarını söyledi.



Bazı uzmanlar ise vampir yarasaların topluca düzenledikleri saldırıların ve insanları da hedef almasının, Amazon'daki yağmur ormanlarının azalması ile bağlantısı olabileceğine inanıyor.



