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Dünya

Vampir yarasa paniği

Venezuela'da kuduz vampir yarasalar, 2007'den bu yana 38 kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer alarma geçti.

12 Ağustos 2008 03:00

Venezuela'da kuduz yarasalar, 2007'den beri 38 kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer ısırılanlara, hemen kuduz aşısı olmalarını önerdi..

Güney Amerika ülkelerinden Venezuela'nın köylerinde iki aydır "kuduz yarasa" dehşeti yaşanıyor. Yarasa ısırması sonucu iki ayda 16 kişi kudurarak öldü. Yetkililer, yarasaların özellikle çocuklara saldırdığını; 2007'den itibaren bu yüzden hayatını kaybeden 38 kişi içinde çocukların çoğunlukta olduğunu söyledi.

Uzmanlar bölgeye akın ediyor

Bölgede yaşayanlara büyük korku salan yarasaları incelemek için ABD ve Avrupa'dan birçok uzman bölgeye gitti. Hükümet yetkilileri, mağaralarda ve ağaçlarda yaşayan yarasaların hızla çoğalıp her türlü doğa şartına kolay adapte olduklarını belirterek, ısırılanların hemen kuduz aşısı olması gerektiğini belirtti.

Peru'dan geldiler

Mağaraların tavanlarına, yarasaların asıldığı yerlere "mayın" döşenmesi ve ağaçların kesilmesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, katil yarasaların Brezilya ve Peru'dan geldiğini iddia etti.

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