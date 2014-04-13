Valparaiso alev alev



Şili’nin liman kenti Valparaiso’da kontrol altına alınamayan orman yangını yüzünden en az dört kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kent merkezine kadar ulaşan yangının 200’den fazla binaya zarar verdiği, binlerce kişinin de evini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor. İçişleri Bakanı'nın verdiği bilgilere göre, yaklaşık 5 bin kişi güvenli yerlere nakledildi.

Kentin birçok kesimine de elektrik ve su verilemediği kaydediliyor.

Yangına yol açan sebep henüz tespit edilemezken, İçişleri Bakanı Rodrigo Penailillo kentte acil durum ilan edildiğini duyurdu. Bölge valisi Ricardo Bravo de Valparaiso'da şimdiye kadar gördüğü en büyük felaketin yaşandığını söyledi.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan devam eden çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalara ordu da destek veriyor.

2004 yılından beri Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Valparaiso kentini her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Valparaiso 250 bin nüfusuyla Şili'nin en büyük liman kentlerinden biri.