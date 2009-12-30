Vallahi bir şey bilmiyorum!

T24- Arınç'a suikast iddialarına ilişkin soruşturmanın herkese gizli olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Çiçek, "Vallahi ben bu konuda bir şey bilmiyorum" dedi.





Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, canlı yayında NTV Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.





Başbakan Yardımcısı, "Dağdan yeni dönüşler olacak mı?" sorusunu, "Yılbaşı gelmeden yılbaşı kutlaması olmaz. Biz neye nasıl yaklaştığımızı biliyoruz." şeklinde yanıtladı.