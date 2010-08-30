-VALLA KANYONU'NDA KAYBOLAN 12 KİŞİ BULUNDU PINARBAŞI (A.A) - 30.08.2010 - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki dünyaca ünlü Valla Kanyonu istikametine yürüyüş yapan ve kendileriyle irtibat kesilen 12 kişi bulundu. Edinilen bilgiye göre, hava şartları nedeniyle İl Sivil Savunma ekiplerinin dün gece ara verdiği çalışmalara sabah erken saatlerde yeniden başlandı. İl Afet Müdürlüğü yetkilileri, arama çalışmaları sonucunda grubun saat 08.30'da bulunduğunu bildirdi. Yetkililer, sağlık durumları iyi olduğu gözlenen grup üyelerinin Pınarbaşı Sağlık Merkezi'nde sağlık kontrolünden geçirilecekleri kaydetti. İstanbul'dan gelen grubun, kanyona girmeden sarp kayalıklarda kayboldukları, havanın kararması üzerine de ağaçlık bir bölgeye sığınıp güneşin doğuşunu bekledikleri öğrenildi.