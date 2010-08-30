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VALLA KANYONU'NDA 12 KİŞİ KAYIP PINARBAŞI (A.A)

30 Ağustos 2010 10:22

-VALLA KANYONU'NDA 12 KİŞİ KAYIP PINARBAŞI (A.A) - 30.08.2010 - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve dünyanın ikinci büyük kanyonu olarak nitelendirilen Valla Kanyonu istikametine yürüyüş yapan 5'i kadın 12 kişiden haber alınamıyor. Muratbaşı köyü Gere mahallesinden saat 11.00'de Valla Kanyonu istikametine doğru yürüyüşe çıkan grubun saat 17.00'de kanyondan çıkması bekleniyordu. Gruptan haber alamayan yakınları, saat 20.30'da Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığına durumu bildirdi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile köy muhtarı grubun gidebileceği istikameti ve çevresini aradı. Arama çalışmaları sırasında grupla ilgili hiç bir ize rastlanmadı. Kastamonu il sivil savunma ekipleri hava şartları müsait olmadığı için arama çalışmalarına sabah erken saatlerde başlayacaklarını söyledi. Haber alınamayan gruptakilerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

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