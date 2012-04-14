Valizin içinde Türkiye'den Yunanistan'a geçemedi!

Edirne'deki Pazarkule Gümrük Kapısı’ndan yaya olarak Yunanistan’a çıkış yapmak isteyen Alman uyruklu 22 yaşındaki S.G.’nin sürükleyerek taşıdığı bavulun içinden Lübnan uyruklu 20 yaşındaki A.J. çıkınca gümrük personeli şaşkına döndü.

Türkiye’den Yunanistan’a yaya olarak geçmek için Pazarkule Gümrük Kapısı’na gelen S.G.’nin hareketlerinden şüphelenen Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, S.G.’nin sürükleyerek taşıdığı bavulun fermuarını açınca içinden cenin pozisyonunda duran A.J. adlı erkek çıktı. Bavuldan yetişkin bir insan çıkınca ekipler ve pasaport işlemleri için bekleyen yolcular şaşkına döndü.

A.J., sınır dışı edilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne bağlı Geri Göndeme Merkezi’ne teslim edildi. S.G. ise Göçmen Kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.