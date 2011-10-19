Valizden yüzlerce örümcek çıktı

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Zürih Havaalanı'nda gümrük yetkilileri, İsviçreli bir yolcunun valizinde altı kutu içinde tek tek plastik paketlere konmuş 261 kırmızı bacaklı Meksika tarantulası buldu.Ağustos ayında Dominik Cumhuriyeti'nden İsviçre'ye döndüğü belirlenen yolcunun, örümcekleri İsviçreli bir kişiye satmak için anlaştığı ortaya çıktı.Alıcının evinde yapılan araştırmada ise 665 tarantula ve 72 et-yiyen dev kırkayak bulundu.Ele geçirilen böceklerin değerinin, yaklaşık 17 bin dolar olduğu belirlendi.