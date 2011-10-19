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Dünya

Valizden yüzlerce örümcek çıktı

İsviçre'de polis, bir yolcunun valizinde nesli tükenmekte olan yüzlerce örümcek ele geçirdi.

19 Ekim 2011 03:00

T24 - İsviçre'de polis, bir yolcunun valizinde nesli tükenmekte olan yüzlerce örümcek ele geçirdi. 

Zürih Havaalanı'nda gümrük yetkilileri, İsviçreli bir yolcunun valizinde altı kutu içinde tek tek plastik paketlere konmuş 261 kırmızı bacaklı Meksika tarantulası buldu.  

Ağustos ayında Dominik Cumhuriyeti'nden İsviçre'ye döndüğü belirlenen yolcunun, örümcekleri İsviçreli bir kişiye satmak için anlaştığı ortaya çıktı.

Alıcının evinde yapılan araştırmada ise 665 tarantula ve 72 et-yiyen dev kırkayak bulundu. 

Ele geçirilen böceklerin değerinin, yaklaşık 17 bin dolar olduğu belirlendi.



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